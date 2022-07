Ciesz się latem niezależnie od warunków pogodowych

Lista rzecz do zabrania na urlop potrafi być bardzo długa. W końcu nie wiemy, co może okazać się przydatne, szczególnie jeśli decydujemy się na urlop w kraju. Lekka, wiatroszczelna kurtka to wakacyjny must-have, który sprawdzi się zarówno podczas urlopu nad wietrznym polskim morzem, jak i na zagranicznych wojażach.