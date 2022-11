Kieszonkowaseria VentureLayer to zintegrowany system na cebulkę na każdą pogodę, na któryskładają się trzy warstwy odzieży: warstwa podstawowa – VentureLayer 200L/S lubVentureLayer 200¼ Zip L/Sśrodkowa – VentureLayerFleece Hoodieoraz ocieplana warstwa zewnętrzna w postaci kurtki – VentureLayerInsulated Jacket.Wszystkie ubrania są starannie zaprojektowane, np. dla większegokomfortu szwy poszczególnych elementów VentureLayer mijają się,dzięki czemu unikniemy otarć. Główną zaletą tej serii jestmożliwość łatwego jej złożenia i spakowania do zaprojektowanejw tym celu specjalnej kieszonki stanowiącej integralną częśćkażdej z wymienionych warstw. Owa sprytna kieszonka po złożeniutworzy niewielki, łatwy do schowania lub zawieszenia prostokątnyworeczek z pętelką. Seria VentureLayer występuje zarówno wdamskiej, jak i w męskiej odsłonie kolekcji marki Royal Robbins.

Koszulka VentureLayer 200 L/S, Royal Robbins

Od tej koszulki zaczyna się opowieść o kompaktowym zestawie VentureLayer, który jest tak zaprojektowany, by kolejne warstwy – bluzka, polar i kurtka – ze sobą współpracowały nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach. Pierwszy element, czyli tę ekologiczną koszulkę, uszyto – zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju – z naturalnej mieszanki tkanin: modalu TENCEL ™ i wełny merynosowej, które zapewniają komfort termiczny oraz szybko schną, co w podróży bywa kluczowe. Wełna z merynosów jest ponadto lekka, nie swędzi, oddycha i uwalnia wszelkie zapachy. Sprytne szwy na ramionach umieszczone są w taki sposób, by uszy plecaka, który nosimy, nie obcierały. Widzicie te dyskretne kieszenie? Tę kompaktową koszulkę tak złożycie, że schowa się do jednej z nich. Będzie zatem wielofunkcyjna i komfortowa jako podkoszulka i element kolekcji, ale sprawdzi się świetnie także solo jako long sleeve do jeansów lub sportowych spodni.

Bluza VentureLayer 200 1/4 ZIP L/S, Royal Robbins

Przyjemna w dotyku, ciepła i wygodna bluza to absolutny must have w zimowej szafie. Zrobiona z mieszanki włókna celulozowego (modalu) TENCEL™ i wełny marynosowej, które zapewniają elastyczność, zatrzymują ciepło, odprowadzają wilgoć i kontrolują zapach. Krótki zamek błyskawiczny zapewnia wentylację. Podobnie jak w siostrzanej VentureLayer 200 L/S szwy na ramionach są umieszczone w taki sposób, by paski plecaka, który nosimy, nie obcierały. Bluza jest na tyle lekka i kompaktowa, że można złożyć ją do jej wewnętrznej kieszeni. Jest jedną z trzyczęściowego zestawu VentureLayer, które dzięki schodkowym szwom, świetnie uzupełniają się warstwowo i sprawdzą się w każdych warunkach pogodowych.

Polar VentureLayer Fleece Hoodie, Royal Robbins

Temperatura gwałtownie spada? Spokojnie, jeśli macie pod ręką tę polarową bluzę z kapturem, nic wam nie grozi. Zaprojektowana jako warstwa środkowa zestawu VentureLayer, zapewni najlepsze utrzymanie ciepła nie tylko z pozostałymi ubraniami z serii, ale także solo. Uszyta z rozciągliwego polaru, wyłożona jest od zewnątrz trwałą, wodoodporną tkaniną, a wewnątrz – delikatnym, przytulnym materiałem. Ponadto wyposażona jest w wodoodporne i hydrofobowe wykończenia (DWR C0), do produkcji których nie użyto fluoru, dzięki czemu zminimalizowano negatywny wpływ na środowisko (certyfikat potwierdzający Bluesign). Tak sprytnie można ją złożyć, że zmieści się do własnej kieszeni lub do kieszeni w plecaku. Lekka, ciepła, modna i ma dopasowany kaptur. Idealna.

Kurtka Venture Layer Insulated Jacket, Royal Robbins

Idealne zwieńczenie serii VentureLayer, czyli kurtka Insulated Jacket, która wytrzyma największy mróz. Można ją nosić na co dzień podczas spacerów po mieście – nawet nie odczujecie w niej nagłego spadku temperatury. Ale prawdziwą twarz i swoje możliwości pokaże w zestawie z innymi ubraniami z serii VentureLayer (np. koszulką i bluzą polarową) – sprawdzi się idealnie podczas długich zimowych wypraw. Tym bardziej że wyłożona jest poliestrową warstwą izolacyjną (40 g) z recyklingu. W środku kurtka wypełniona jest miękką, zbliżoną do naturalnego puchu innowacyjną ociepliną Thermore EcoDown® z recyklingu. Efekt? Świetnie zatrzymuje ciepło, jest elastyczna, przez co nie ogranicza ruchów i jest lekka, przez co łatwa do spakowania. Może nawet zmieścić się do własnej kieszeni. Ponadto posiada certyfikat Bluesign®, potwierdzający, że podczas procesu produkcji zminimalizowano negatywny wpływ na środowisko. Jej wodoodporne i hydrofobowe wykończenia (DWRC0) nie zawierają fluoru.

LOOK BOOK KOLEKCJI JESIENNEJ MARKI ROYAL ROBBINS FE22

Zapraszamy do zapoznania się z jesienno-zimow kolekcją marki Royal Robbins

oraz do specjalnie dedykowanego LookBooka pod linkiem:

https://www.dropbox.com/sh/fyn2u54el0xmkzc/AAATaKj3fWzqh_7NLo2oTI3ja?dl=0

O Royal Robbins®

Założona w 1968 roku przez światowej sławy poszukiwaczy przygód Royala i Liz Robbins, marka Royal Robbins jest godnym zaufania projektantem, producentem i sprzedawcą odzieży outdoorowej. Tworzy kolekcje odzieży, która łączy funkcje techniczne dla aktywnych konsumentów ze stylem i komfortem. Marka zdobyła uznanie na całym świecie dzięki wysokiej jakości, funkcjonalnej odzieży oraz zaangażowaniu w odpowiedzialność środowiskową i społeczną. Royal Robbins starannie wybiera włókna i technologie o mniejszym oddziaływaniu na środowisko, które pomagają zmniejszyć ilość odpadów, zużycie chemikaliów, zużycie wody i emisje gazów cieplarnianych.

Więcej o marce Royal Robbins na www.royalrobbins.com

