Święta na zielono, czyli jarmark bożonarodzeniowy w Trydencie w ekologicznym wydaniu

Od 19 listopada 2022 r. do 8 stycznia 2023 r. włoskie miasto Trydent gości już 28. edycję słynnego jarmarku bożonarodzeniowego, podczas którego entuzjaści tradycyjnych smaków i lokalnej kultury mogą skosztować regionalnych wyrobów, zaopatrzyć się w prezenty bożonarodzeniowe u rękodzielników i wziąć udział w towarzyszących kiermaszom wydarzeniach rozrywkowych. Nowością tegorocznej edycji są dwa rowery, które umożliwią gościom aktywny (dosłownie) udział w oświetleniu jarmarku.

Zima we Włoszech to nie tylko białe szaleństwo na spektakularnych, obficie ośnieżonych stokach. Włoski region Trentino, poza pięknymi widokami, doskonałą kuchnią, malowniczymi miasteczkami czy licznymi inicjatywami kulturalnymi, oferuje gościom także słynne w Europie i na świecie jarmarki bożonarodzeniowe i wyjątkową atmosferę alpejskich świąt.

Święta pełne dobrej, czystej energii

Od momentu zapalenia świateł na choince na Piazza Duomo i wzdłuż ulic historycznego centrum miasta, Trydent po raz kolejny został oficjalnie przekształcony w Miasto Bożego Narodzenia. Miasto, które tym razem zachęca gości do chwili zadumy nad świadomą konsumpcją i rolą człowieka w zrównoważonym rozwoju z poszanowaniem natury. Umieszczone na Piazza Duomo dwa rowery treningowe zostały połączone z akumulatorem, dzięki czemu każda minuta pedałowania przekształcona będzie w czystą energię, która pomoże utrzymać światła imprezy.

"Ta inicjatywa – wyjaśnia Elisabetta Bozzarelli, radna miejska ds. turystyki – silnie pożądana przez gminę Trento, ma na celu zainicjowanie przesłania o kluczowym znaczeniu, w tym roku jeszcze bardziej charakteryzującego się koniecznością ponownego przemyślenia i optymalizacji zużycia energii: transformacja ekologiczna wymaga wkładu każdego z nas”.

Świąteczne stoiska i ulice miasta oświeci w 100% zielona energia, pochodząca z elektrowni wodnych zarządzanych przez Dolomiti Energia S.p.A oraz z wspominanych rowerów treningowych. Natomiast seria usprawnień technicznych podczas jarmarku pozwoli zmniejszyć zużycie energii o 20% w porównaniu w rokiem ubiegłym. To jednak nie koniec proekologicznych rozwiązań: poczynając od segregacji i zbiórki odpadów, wykorzystywanych potem jako źródło energii odnawialnej, poprzez użycie podczas konstrukcji kiermaszu materiałów przyjaznych środowisku aż po transport publiczny podczas imprezy – jarmark bożenarodzeniowy w Trydencie urzeczywistnia tak ważne dla całego regionu Trentino zobowiązania dla ochrony środowiska naturalnego. Niemniej, jak zapewniają organizatorzy, tegoroczna edycja kiermaszu będzie równie spektakularna i baśniowa, co poprzednie.

Magiczne chatki

W sercu imprezy tradycyjnie znajdują się stoiska w postaci małych drewnianych domków i ich wystawcy – lokalni producenci, którzy zapraszają gości do wypróbowania aromatycznych smakołyków i poszukania równie wyjątkowych upominków. Siedemdziesiąt pięć stoisk, podzielonych między Piazza Fiera i Piazza Battisti, aż do 8 stycznia będzie codziennie witać odwiedzających w triumfie świateł, kolorów i zapachów. To właśnie tutaj odbywa się intrygująca podróż po drogach tradycji i kreatywności regionalnego rzemiosła oraz kuchni. To tutaj zwiedzający przyjemnie gubią się wśród ozdobnych ornamentów, drewnianych drzewek czy miniaturowych szopek oraz rozkoszują regionalnymi daniami – stoiska oferują specjały kulinarne na każdy gust.

Coś dla najmłodszych…

Na dzieci czeka w tym roku, oprócz diabelskiego młyna, Zaczarowana Wioska ustawiona na Piazza Dante. Kreacja wykonana jest z drewna i naturalnych materiałów i obejmuje osiem tematycznych domków: Punkt Informacyjny, Dom Mikołaja, jego Warsztat, Pocztę, Zakład Krawiecki, Stajnię, Dom Elfów i Fabrykę Zabawek. Dodatkowo świąteczne miasteczko otwiera swoje ulice na ciekawość dzieci dzięki ponadczasowym środkom transportu: podczas gdy urokliwe dorożki suną ulicami, najpopularniejsza atrakcja, tradycyjna kolejka elektryczna, mknie po szynach. Natomiast w samym sercu Piazza Dante, na najmłodszych czeka ekologiczny tor saneczkowy (20 na 10 metrów!). Aby zachować spójność z filozofią oszczędzania energii, do stworzenia toru nie wykorzystano sztucznych płatków śniegu ani systemów chłodniczych: duża zjeżdżalnia została pokryta tkaniną symulującą śnieg. Z poszanowaniem środowiska naturalnego powstało także lodowisko o powierzchni 200 metrów kwadratowych czynne codziennie do godz. 14.00 do 20.00.

Kulturalne przyjemności

W każdą sobotę od godz. 17.00 do 19.00 ulice centrum Trydentu zdominuje Lhuman – artystyczny projekt nawiązujący do obchodów przesilenia zimowego. Wydarzenie ma za bohatera światło i jego ludzki wymiar, rozumiany - jak tłumaczą autorzy - jako odpowiedzialność każdego człowieka za to, by robić to, do czego się urodził: świecić. Przemierzając ulice, goście kiermaszu napotkają gigantyczne skrzydlate tańczące wróżki, połykaczy ognia, procesję prowadzoną przez jasną kometę i muzykę na żywo, a w wybranych lokalnych sklepach – tematyczne historie i wiersze. W tym czasie 100 osób z różnych, pozornie oddalonych od siebie, miejsc regionu Trentino, pokoloruje 100 płócien naszkicowanych przez artystę Matteo Boato, które po połączeniu utworzą jedno dzieło wystawione w Trydencie od 8 grudnia. W projekcie Lhuman, którego kierownikiem artystycznym jest Federica Giulia Marchi, uczestniczy stowarzyszenie kulturalne "Il Vagabondo", szczudlarze z "Lux Arcana" i wiele innych inicjatyw artystycznych.

Ale to nie koniec kulturalnych atrakcji. Będzie bowiem można wziąć również udział w projekcie Balconi in Musica (muzyczne balkony), czyli dwóch wieczorach (16 i 17 grudnia) poświęconych wirtualnemu, muzycznemu dialogowi między prestiżowymi zamkami: Thun i Geremia. Wśród wielu kulturalnych propozycji dostępnych dla zwiedzających wyróżniają się także wirtualne podróże, rozpoczynające się od zwiedzania z przewodnikiem kaplicy Vantini. Program obejmuje pięciominutowe, wciągające trasy, które oferują publiczności niezwykłe i jednocześnie zabawne doświadczenia. Wystarczy na przykład wejść na jedną z czterech stacji przy wejściu do budynku na Via delle Orne i założyć przyłbicę, by podążyć za hrabią Matteo Thun na wirtualną wycieczkę (w języku włoskim lub angielskim) po jego pałacu.

Udział w jarmarku bożonarodzeniowym, odwiedziny drewnianych straganów ozdobionych pachnącą jodłą i kuszących aromatem ciast, czy grzanego wina to wyjątkowa okazja, by osobiście doświadczyć niepowtarzalnego charakteru włoskiego „dolce vita” w świątecznym wydaniu. Natomiast dzięki nowej atrakcji kiermaszu w Trydencie – rowerom zasilającym światła imprezy – każdy zwiedzający ma szansę wnieść swój własny wkład zarówno w bożonarodzeniową atmosferę, jak i promowanie świadomego, zrównoważonego życia, nie tylko od święta.

Więcej informacji na temat atrakcji 28. edycji jarmarku bożonarodzeniowego w Trydencie na stronie: https://www.mercatinodinatale.tn.it/en/home

Więcej informacji na temat innych atrakcji regionu Trentino można znaleźć na stronie: https://www.visittrentino.info/pl/