Słońce, jazz i narty: 25. edycja festiwalu Dolomiti Ski Jazz

Już po raz kolejny festiwal wraca w zasypane śniegiem Dolomity, by wraz z światowej klasy muzykami ocieplić zimową aurę gorącymi rytmami jazzu, bluesa, funku i muzyki latynoskiej. Koncerty odbywać się będą na tarasach schronisk, w klubach, teatrach i na placach takich obszarów regionu Trentino, jak: Canazei, Pera di Fassa, Moena, San Giovanni di Fassa, Campitello di Fassa, Passo S.Pellegrino, Tesero, Predazzo, Cavalese, Castello di Fiemme i w zupełnie nowym teatrze „Teatro di Cembra”.

Z okazji już 25. edycji, Dolomiti Ski Jazz poszerza swój tegoroczny program, oferując aż 25 wydarzeń. To okazja, by usłyszeć największe nazwiska włoskiego jazzu, takie jak Fabrizio Bosso, Stefano Cantini i Francesco Maccianti oraz legendę afroamerykańskiego jazzu Bobby'ego Watsona. Dzięki nim rytmy muzyki z różnych zakątków świata stworzą porywające kontrasty z ośnieżoną scenerią Dolomitów. Artyści będą występować wieczorami w miejscowych klubach i teatrach, natomiast w ciągu dnia, razem z turystami, wyjdą w góry, na tarasy górskich schronisk. Festiwal będzie się przenosił dzień po dniu z jednego stoku na drugi, od terenu narciarskiego Belvedere w Canazei do Alpe Cermis w Cavalese, stwarzając niepowtarzalną okazję do jazdy na nartach w rytm muzyki na żywo. Ale Dolomiti Ski Jazz to nie tylko koncerty idealne dla narciarzy - do niektórych schronisk mogą dotrzeć także osoby nie jeżdżące na nartach. Co więcej w tym roku nie można przegapić programu towarzyszącego festiwalu, który uzupełnia charakterystyczne koncerty na wysokościach o nową Paradę Uliczną i Jam Session na ulicach miasteczek Cavalese, Moena i Tesero.

Więcej informacji na temat festiwalu i planowanych koncertów na stronie: https://www.visittrentino.info/en/booking/dolomiti-ski-jazz