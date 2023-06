Ladyńska dolina Fassy (Val di Fassa) już teraz przygotowuje się do powitania pod koniec czerwca najznamienitszych sportowców i drużyn na świecie. W szranki staną nie tylko sami sportowcy, ale także ich sprzęt – na drugim planie rozegra się emocjonujący pojedynek najlepszych marek branży rowerowej, a także najbardziej wykwalifikowanych mechaników. Gospodarze doliny pracują obecnie nie tylko nad rozwojem tras wyścigowych w Fassa Bike District, ale i dostosowaniem imprezy do standardów Eco-Events Trentino, które mają zapewnić ograniczenie wpływu tego wydarzenia na środowisko. Nowością, w stosunku do poprzednich lat, jest przeniesienie imprezy ze sceną i wszystkimi usługami z centrum Canazei, na pobliski duży teren położony wzdłuż rzeki Avisio w pobliżu Villaggio Evento, gdzie zostaną usytuowane paddocki drużyn i teren expo. Obszar ten znajduje się między innymi w pobliżu kolejki linowej Canazei-Pecol, strategicznego wyciągu narciarskiego, z którego można oglądać wyścig. Dodatkowo rosnąca z roku na rok publiczność będzie miała łatwiejszy dostęp do około wyścigowych atrakcji. Zawody organizowane w Dolinie Fassy są w rzeczywistości jednymi z nielicznych w kalendarzu tego typu imprez, które umożliwiają publiczności dostęp do szeregu usług m.in.: specjalnych testów, które dzięki wyciągom, mogą być przeprowadzane w wyższych partiach gór i które oferują unikatowe widoki na Dolomity, góry które znajdują się na liście światowego dziedzictwa UNESCO.

Sezon 2022 Enduro World Series zapowiada się legendarnie. Dodatkowo wraz z wejściem do UCI częściowo zmieniły się także regulaminy i możliwości udziału w zawodach w ladyńskiej dolinie. Teraz także fani mogą ścigać się równolegle z profesjonalistami podczas Enduro of Val di Fassa Trentino w sobotę 24 czerwca. Dotyczy to zarówno wyzwania enduro (EDR), jak i kategorii elektrycznej (E-EDR) podczas debiutu w Val di Fassa.

Jednak nie samymi zawodami człowiek żyje. Nie bez znaczenia bowiem są uroki otoczenia, w jakich rozegra się UCI Enduro World Cup Val di Fassa Trentino. Mowa tu nie tylko o szeroko rozbudowanej sieci tras rowerowych (dla rowerzysty na każdym poziomie) i specjalistycznych usług takich jak: wypożyczalnie, sklepy i warsztaty rowerowe, stacje ładowania dla coraz popularniejszych e-bikeów, rozwinięty system transportu, dostosowany do potrzeb rowerzystów czy mapy, które pomagają odnaleźć się w okolicy. To także m.in. wyśmienita włoska kuchnia, nie mniej słynne od niej espresso, wyjątkowa gościnność mieszkańców czy nieśmiertelne „dolce vita”, które wręcz czuć w powietrzu. To wszystko sprawia, że amatorzy dwóch kółek doskonale spędzają tu czas nie tylko kibicując uczestnikom zawodów, ale też trenując we własnym zakresie podczas weekendowego wypadu czy dłuższego pobytu.

Więcej informacji o zawodach na stronie: www.fassa.com

Więcej informacji o atrakcjach regionu Trentino, także trasach rowerowych na stronie: www.visittrentino.info