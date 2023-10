Esperienza (z włoskiego: doświadczenie), to zespół twórców reklamy, którzy mogą pochwalić się wieloletnim doświadczeniem w branży i szeregiem prestiżowych nagród. Nowopowstałą agencją kieruje team zarządzający: Łukasz Janowski i Piotr Nogal. Jak przekonują, Esperienza Creative Technology to odpowiedź na dynamiczne zmiany rynku, oczekiwania nowego konsumenta i współczesne potrzeby firm, marek i produktów. To także multidyscyplinarny zespół doświadczonych w różnych obszarach marketingu, promocji, kreacji, technologii i analityki ekspertów, specjalizujący się w experience marketingu, czyli komunikacji w wielu touchpointach marki.

Łukasz Janowski swoje doświadczenie w branży reklamowej buduje od 2004 roku, współpracował m.in. z agencjami Linea Recta (Unique One), Nano, BTL Point Group (grupa PMPG Polskie Media), Euro RSCG RD, OEX Cursor oraz Bluecloud Interactive.

Piotr Nogal w branży e-marketingowej pracuje od 2003 roku. Doświadczenie zdobywał pracując z największymi brandami, jak: Mattel, Panasonic, IKEA, iSpot, Coty, Pracuj.pl, Lindt, Sanofi, Uncle Bens, Coty, Dom Development, XTB, Huawei, Fuji Film, INSTAX i wiele innych.

– „Obserwując rynek reklamowy i zmieniające się potrzeby konsumentów, postanowiliśmy zbudować format, który redefiniuje kompetencje agencji reklamowej. Uciekamy od schematów, od tradycyjnego podziału na media, kreację i technologię. Esperienza Creative Technology jest agencją 3w1, co z pewnością ułatwi pracę naszym klientom” – tłumaczy Piotr Nogal, który odpowiada za strategie Customer Experience oraz rozwój technologiczny i mediowy.

Łukasz Janowski podkreśla natomiast, że doświadczenie to najbardziej aktualne określenie udanej relacji konsumenta z marką. – „Kierujemy się empatycznym podejściem do konsumenta i to właśnie wyznacza naszą metodę pracy. Zwiększamy skalę działania marki poprzez „omnichannelowe” podejście do działań promocyjnych. Uważnie analizujemy, czy na poziomie kluczowych touchpointów marka buduje pozytywną relację z konsumentem spójnie ze strategią marki” – mówi. W agencji Łukasz Janowski będzie rozwijał kompetencje kreacji i komunikacji.

Już niedługo zespół Esperienzy podzieli się informacjami o kolejnych etapach rozwoju. Obecnie agencja koncentruje się na jakościowej pracy z Klientami i szerokiej akcji rekrutacyjnej, która swoje odzwierciedlenie znajduje także na jej stronie: http://esperienza.agency/

Więcej informacji o Esperienza Creative Technology na stronie: http://www.esperienza.agency

