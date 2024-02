KATARZYNA PIETRACZYK-MYŚLIWY NA CZELE TEAMU SOCIAL MEDIA AGENCJI ESPERIENZA. KAMIL SIEKIERZYŃSKI AI & AUTOMATION MANAGEREM

Esperienza Creative Technology doświadczenie ma w swoim DNA (esperienza: z włoskiego doświadczenie). To przede wszystkim wiedza i kompetencje multidyscyplinarnego zespołu. Katarzyna Pietraczyk-Myśliwy, Social Media Director w Esperienzie, mówi o swoim zespole „Mam szczęście, przywilej pracować z seniorskim teamem Social Media managerek i managerów. To specjaliści, którzy korzystają z różnych umiejętności z zakresu kreacji, analityki i optymalizacji kampanii”. Co według niej jest powodem sukcesu zespołu? „Podstawą skutecznej komunikacji każdej marki jest trafne zmapowanie oczekiwań jej odbiorców. Nie wszystkie brandy potrzebują designerskiego, butikowego podejścia, ale wszystkie potrzebują zrozumienia konsumenta. Dlatego z jednej strony rozwijamy craftowość kreacji i nietuzinkowość komunikacji, tworzymy content skrojony na miarę konkretnych grup celowych. Z drugiej, oferujemy naszym Klientom rozwiązania smart, opierające się na sztucznej inteligencji i automatyzacji” – odpowiada dyrektorka działu social media.

Katarzyna Pietraczyk-Myśliwy ze środowiskiem social mediów jest związana od początku swojej kariery, czyli już ponad 10 lat. Odpowiadała za komunikację topowych brandów z różnych branż, m.in. Dom Development, Huawei, Fujifilm Instax, Indigo Nails, Viledy, Nationale-Nederlanden, Skin79, dr Oetker, Guseppe, Feliciana. Od kilku lat z powodzeniem zarządza pracą teamu managerów, moderatorów i content kreatorów. Teraz, wraz z zespołem Esperienza Creative Technology, implementuje rozwiązania odpowiadające dynamicznym zmianom na rynku, oczekiwaniom nowego konsumenta i współczesnym potrzebom firm i marek.

Jednym z przykładów takich rozwiązań jest autorska usługa Esperienzy: Content Generator, projekt Kamila Siekierzyńskiego, lidera produkcji własnych rozwiązań Agencji. Content Generator zrzesza twórców internetowych, wykorzystując przy tym innowacyjne narzędzia i sposoby generowania i edycji treści tekstowych i wizualnych. Powstały w efekcie tej współpracy content jest autentyczny i wysokiej jakości, a także w największym stopniu dopasowany do potrzeb konkretnych marek. Na Content Generator składają się trzy pakiety usług, User Generated Content (UGC), mikro-influencer marketing oraz marketing rekomendacji. Warto zaznaczyć jednak, że pakiety stanowią jedynie punkt wyjścia do współpracy z klientami, do których Esperienza zawsze podchodzi indywidualnie.

„Content Generator stworzyliśmy czerpiąc z aktualnych badań, obserwacji i analiz trendów oraz dynamicznie zmieniającego się współczesnego rynku technologicznego. Jest to nasz autorski i unikatowy w swojej istocie projekt. Nic nie zapowiada, aby rosnące znaczenie contentu w internecie i mediach społecznościowych miało w najbliższym czasie ulec zmianie. Nasze podejście do produkcji contentu jest nie tylko znacznie bardziej autentyczne, transparentne i demokratyzujące, ale najzwyczajniej w świecie potrzebne. Innymi słowy, uważamy, że oddanie głosu twórcom internetowym jest po prostu hot i najwyższy czas, aby więcej marek zdało sobie z tego sprawę. Można powiedzieć, że system Content Generator to nasz głos w dyskusji o przyszłości marketingu i roli nowych technologii. Mimo że projekt dopiero wystartował, już teraz obserwujemy wymierne efekty, a to napędza nas do dalszego rozwoju. Poszerzamy grono Klientów, którzy korzystają z Content Generatora i stale udoskonalamy to narzędzie. Do współpracy aktywnie zapraszamy Twórczynie i Twórców internetowych, którzy mogą zgłaszać się za pośrednictwem naszych profili w mediach społecznościowych, strony www albo wysyłając maila na adres ciao@esperienza.agency” – wyjaśnia Kamil Siekierzyński, AI & Automation Manager w Esperienza Creative Technology.

Innowacyjne rozwiązania, holistyczne podejście do komunikacji i doświadczenie ekspertów przekładają się na dynamiczny rozwój firmy. Choć Esperienza zadebiutowała pod koniec 2023 roku, to już może pochwalić się nowymi współpracami. W ostatnich tygodniach do grona jej partnerów dołączyły m.in. Hama Polska, Answear.Lab i SGI Deweloper.

Specjalizujący się w experience marketingu zespół Esperienzy nie spoczywa jednak na laurach. „Daj się poznać! Odwiedź nasze social media i bądźmy w kontakcie” – zachęcają, kierując te słowa nie tylko do potencjalnych klientów, ale także pracowników.

Więcej informacji o Esperienza Creative Technology na stronie: http://www.esperienza.agency

